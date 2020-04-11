Москва, , 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно». Об этом 10 апреля он сказал на телеканале «Дождь».

Уткин заявил, что сидит дома за свой счёт и платит за квартиру.

«Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — заявил Уткин.

По его словам, он мог бы сам отсидеться дома во время пандемии, как и в других ситуациях.

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин рассказал о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом и различных мерах поддержки.

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