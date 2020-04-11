Сухум, , 09:15 — REGNUM Воинские части Абхазии для защиты личного состава от заражения коронавирусом закрыты на карантин. Об этом 10 апреля рассказал ИА «Апсныпресс» начальник пресс-службы министерства обороны республики Роланд Джоджуа.

«У военнослужащих сейчас тоже карантин. <…> В частях проходит регулярная дезинфекция помещений, уборка», — рассказал представитель минобороны.

Он сообщил, что на время карантина запрещены увольнения солдат в город. Также временно приостановлено посещение их родственниками за исключением экстренных случаев.

Кроме того, как рассказал Джоджуа, перенесено проведение всех масштабных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля, после выявления первого случая заражения коронавирусом в Абхазии, в стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Он продлится до 20 апреля. Всего в Абхазии на 10 апреля зарегистрировано двое заболевших COVID-19.