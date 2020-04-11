Бордо, Франция, , 09:03 — REGNUM Одно из крупнейших событий во французском Бордо фестиваль вина «Bordeaux fête le vin» перенесли на 2021 год из-за коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Мероприятие, которое проходит каждый четный год в июне месяце, перенесено на 2021 год из-за COVID-19», — заявил мэр Бордо Николас Флориан во время пресс-конференции.

Издание отмечает, что праздник, который должен был состояться с 18 по 21 июня 2020 года, привлёк в 2018 году около 600 000 посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, многие культурные и спортивные мероприятия во Франции отменяют или переносят на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

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