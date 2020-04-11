Тбилиси, , 08:50 — REGNUM Группа грузинских школьников вернулась из Соединенных Штатов на родину вечером 10 апреля. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, самолет привез 79 детей в Тбилисский аэропорт. Из США их доставили в Доху, а оттуда школьников забрал борт компании Georgian Airways. Кроме того, с ними из Соединенных Штатов прибыли 35 детей из Армении.

После прилета им предстоит 14 дней пробыть в карантине.

Напомним, школьники обеих стран находились на обучении в разных общеобразовательных учреждениях США в рамках программы FLEX по бесплатному обучению победителей различных конкурсов.

В США ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса. На вечер 10 апреля там было зарегистрировано более полумиллиона зараженных новой инфекцией. Из-за пандемии коронавируса большинство стран закрыли границы и международные перевозки осуществляют спецрейсы.