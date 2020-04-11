Павлодар, Казахстан, , 08:44 — REGNUM До 13 мая 2020 года продлили арест бывшему главе Павлодарской области Казахстана Булату Бакауову, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Павлодарского суда.

Специализированный следственный суд Павлодара одобрил просьбу следователей о продлении домашнего ареста бывшему главе региона до трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Булат Бакауов подозревается в превышении должностных полномочий для извлечения выгоды и преимущества. 18 февраля бывший глава Павлодарской области вышел из следственного изолятора — его поместили под домашний арест.

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