Москва, 11 апреля 2020, 08:43 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы No 71 Александр Мясников призвал граждан с пониманием отнестись к введению пропускного режима в Москве и назвал главное условие его отмены.
«Сегодня в России и Москве тяжелые больные с коронавирусной инфекцией — это те, кто заразился до начала карантина и в те тёплые деньки, когда многие не приняли предупреждения всерьёз и стали устраивать многочисленные пикнички, воспользовавшись «свободным» временем. Следующие дни покажут насколько тщательно мы все соблюдаем «самоизоляцию». Если поступление больных будет расти — значит мы продолжаем заражать друг друга. Если нет — значит мы все делаем правильно.
В Москве вводят дополнительные ограничения. И я не слышал недовольства от моих коллег. Ведь последние дни машин на улицах Москвы стало заметно больше, кое-где стали образовываться пробки. Мы все понимаем, что карантин (давайте называть вещи своими именами) не может продолжаться слишком долго. Это серьёзное испытание и для людей и для экономики. Поэтому он должен быть максимально эффективен, иначе получается, что мы все эти недели мучались зря!», — отметил доктор в своём телеграм-канале.
Александр Мясников также напомнил о грядущем юбилее 75-летии Великой Победы:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о поэтапном введении в Москв пропускного режима известил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 13 апреля пропуска будут вводиться для поездок на работу, затем появятся пропуска на поездки в других целях.
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