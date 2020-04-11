Москва, , 08:43 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы No 71 Александр Мясников призвал граждан с пониманием отнестись к введению пропускного режима в Москве и назвал главное условие его отмены.

«Сегодня в России и Москве тяжелые больные с коронавирусной инфекцией — это те, кто заразился до начала карантина и в те тёплые деньки, когда многие не приняли предупреждения всерьёз и стали устраивать многочисленные пикнички, воспользовавшись «свободным» временем. Следующие дни покажут насколько тщательно мы все соблюдаем «самоизоляцию». Если поступление больных будет расти — значит мы продолжаем заражать друг друга. Если нет — значит мы все делаем правильно.

В Москве вводят дополнительные ограничения. И я не слышал недовольства от моих коллег. Ведь последние дни машин на улицах Москвы стало заметно больше, кое-где стали образовываться пробки. Мы все понимаем, что карантин (давайте называть вещи своими именами) не может продолжаться слишком долго. Это серьёзное испытание и для людей и для экономики. Поэтому он должен быть максимально эффективен, иначе получается, что мы все эти недели мучались зря!», — отметил доктор в своём телеграм-канале.

Александр Мясников также напомнил о грядущем юбилее 75-летии Великой Победы:

«Впереди День Победы. И в эти дни мы сами решаем — какой он будет. Давайте не подбрасывать дрова в костёр инфекции. Тем более, что подавляющее число людей, у которых инфекция может протекать тяжело — совсем пожилые люди — как раз возрастная группа ветеранов и раннего послевоенного поколения. Давайте все вместе позаботимся о них и наберемся терпения!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о поэтапном введении в Москв пропускного режима известил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 13 апреля пропуска будут вводиться для поездок на работу, затем появятся пропуска на поездки в других целях.

Читайте также: Собянин анонсировал введение в Москве пропускного режима