Иерусалим, , 08:40 — REGNUM В Израиле от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 95 человек. Об этом 11 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 в Израиле составило 10 408 по состоянию на вечер 10 апреля. Выздоровели 1183 пациента с коронавирусом.

При этом 167 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов страны Моше Калон заявили о смягчении критериев получения грантов для самозанятых граждан, чей бизнес переживает трудные времена в связи с пандемией нового коронавируса. Кроме того, сумма этих выплат будет увеличена.

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