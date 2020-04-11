Кале, Франция, , 08:34 — REGNUM Во французском городе Кале 263 мигранта были эвакуированы в центры размещения беженцев, где они могут изолироваться во время коронавируса, передает BFM TV.

«Была организована шестая операция по предоставлению убежища мигрантам: в ней приняли участие 23 человека. Они без проблем сели в автобусы после проверки состояния здоровья», — говорится в заявлении префектуры Па-де-Кале.

В общем, с начала операции, начатой 3 апреля, более 260 мигрантов в Кале получили убежище.

«Борьба с распространением коронавируса является не только приоритетом, но и делом всех и каждого, ответственных и солидарных, уважающих верховенство закона в сочетании с требованиями государства», — заявил Фабьен Судри, префект Па-де-Кале.

Напомним, по данным префектуры, около 650 мигрантов в настоящее время живут в Кале в надежде достичь Великобритании. В основном это беженцы из Судана, Эритреи, Афганистана и Ирана.