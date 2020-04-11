Мехико, , 08:30 — REGNUM Диагноз «коронавирус» в Мексике подтвержден у 3844 человек. Об этом 10 апреля сообщил директор эпидемиологической службы министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции.

При этом только 32% пациента с коронавирусом нуждаются в госпитализации, а 68% получают амбулаторную помощь. Министр также сообщил, что жертвами коронавируса в Мексике стали 233 человека.

Напомним, первые два случая смерти от коронавируса в Мексике произошли 9 апреля. От болезни умерли беременные женщины. У них были проблемы со здоровьем до заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

Читайте также: Макрон прогнозирует эволюцию пандемии коронавируса в мире