Чэнду, Китай, , 08:24 — REGNUM Детеныш панды умер на базе разведения панд в провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за случайного удушения, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Китайском центре сохранения и исследований гигантской панды, детеныш панды женского пола родился 10 августа 2019 года в Шэньшупинском центре разведения панд в заповеднике Улун.

Детеныш остался один на воздухе и залез на деревянную раму с подвесным мячом около 2:00 по местному времени 9 апреля. Он был найден мертвым в 9:00 с веревкой вокруг шеи и лап.

В центре сообщили, что были очень опечалены утратой и тем, что не смогли надлежащим образом обеспечить безопасность животных. Кроме того, его руководство сообщило, что извлекло урок и будут еще сильнее налегать на обеспечение безопасности гигантских панд, которые находятся на грани вымирания.