Амстердам, , 08:23 — REGNUM Полиция в Нидерландах к сегодняшнему дню выписала 1400 штрафов лицам, нарушающих ограничительные меры, направленных на ограничение распространения коронавируса. Об этом сообщила местная полиция. В беседе с новостным сайтом NU. nl представитель полиции подтвердил, что в целом показатели преступности в стране по-прежнему ниже обычного.

Пока неясно, какие ограничительные меры нарушаются чаще других. Представитель полиции сообщил, что большинство штрафов выписывается за нарушение требования о соблюдении минимальной дистанции в 1,5 метра. 23 марта была принята мера, запрещающая гражданам собираться в общественных местах группами от трёх человек и более, если они при этом не соблюдают взаимное расстояние в 1,5 метра. Для взрослых штраф в случае нарушения составляет до 400 евро, а для несовершеннолетних — до 95 евро.

Вместе с тем с момента введения карантинных мер резко снизилось число ДТП, взломов и краж велосипедов. При этом полиция отмечает рост сообщений, связанных с соседскими ссорами. Точные цифры пока неизвестны.

Усиленные меры по борьбе с распространением вируса COVID-19 действуют до 28 апреля и могут быть продлены в случае необходимости. Крупные публичные мероприятия, например фестивали и спортивные матчи, приостановлены до июня.