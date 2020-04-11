Триполи, , 08:30 — REGNUM Поддерживаемое ООН правительство Ливии приостановило деятельность одной из главных больниц страны в Триполи, которая неоднократно подвергалась обстрелам. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на представителя органов здравоохранения.

По словам источника, в четверг, 9 апреля, по больнице Аль-Хадра снова был нанесен удар — третий подобный удар за последние несколько дней.

Сторонники правительства обвиняют в нападениях силы из восточной части Ливии под контролем генерала Халифы Хафтара.

Ранее на этой неделе гуманитарный координатор ООН по Ливии Якуб Эль Хилло предупредил, что пандемия коронавируса вместе с нападениями на больницу, в которой находится отделение для больных COVID-19, представляют собой «смертельно опасную комбинацию».

Он назвал обстрел «явным нарушением международного гуманитарного права».

»Воюющие стороны должны прекратить убивать ни в чем не повинных гражданских лиц и сосредоточиться на победе над вирусом», — сказал он.

Официально в стране было зарегистрировано 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, однако было протестировано менее 400 человек. В последние недели конфликт в Триполи усилился, отмечают репортеры.

Конфликт в Ливии начался в 2011 г, когда был свергнут Муаммар Каддафи. Верная генералу Хафтару ливийская национальная армия (ЛНА), которая контролирует большую часть восточной части Ливии, начала наступление на Триполи год назад. Ее соперниками являются признанное ООН правительство в Триполи и несколько связанных с ним вооруженных групп.