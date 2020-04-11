Москва, , 08:17 — REGNUM В отличие от председателя Российского союза журналистов Владимира Соловьёва, который полагает что фейки о коронавирусе это, скорее — некое социальное явление, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов считает, что и к этой теме подключили внешних врагов России: теперь фейки заворачивают в оболочку COVID-19. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также напомнил, что в период эпидемии, помимо частого мытья рук, важно соблюдать и цифровую гигиену.

ИА REGNUM: Артём, мы с вашим коллегой — председателем комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александром Малькевичем — уже говорили об источниках фейков о коронавирусае, о том, что существует несколько групп распространителей. Интересно ваше мнение о возможном привлечении информационных диверсантов из-за рубежа. Кому это нужно?

Артём Кирьянов: Не секрет, что с подачи наших зарубежных партнёров в печать выходят международные публикации, не имеющие ничего общего с реальностью, но создающие негативный информационный фон о России. Коронавирус является новой оболочкой для такого рода публикаций.

От темы санкций в отношении России сейчас несколько отступили просто потому, что сегодня в мире не до этого, но при этом сами санкции никто не отменял. Никуда не делась и негативная повестка в отношении России. Просто все эти негативные тренды, в том числе, обретают формат борьбы с коронавирусам. Всё, что делают в России для борьбы с эпидемией, стараются оценить негативно. Даже если наши внутренние меры гораздо мягче, по сравнению с какими-то европейскими странами, всё равно задается вопрос и о свободе слова, и о том, когда у нас танки выйдут на улицы.

То есть, в оболочке коронавируса живут все те же проблемы, все те же информационные тренды, все те же выдумки и тревожная информация, которая была до эпидемии. Просто поскольку сегодня ситуация такая, то и все темы приобретают коронавирусный оттенок.

ИА REGNUM: Можете привести пример?

Даже то, что связано с решениями о наделении губернаторов дополнительными полномочиями. Казалось бы — понятная ситуация. Эти полномочия даны главам регионов для того, чтобы они могли максимально обеспечить комфортную жизнь на своих территориях, чтобы исходя из местных условий, смогли обеспечить максимальный баланс между противодействием распространению вируса и экономической активностью. Но при этом в ряде западных СМИ говорится о том, что тоталитаризм торжествует, что в России все жёстко, тоталитарно, и всё в таком духе. Вот из этого посыла — дважды, трижды пересказанного — уже рождаются какие-то фэйки про то, как всё плохо на территории России. Это такие достаточно простые и понятные механизмы нагнетания атмосферы страха и паники.

ИА REGNUM: Как с ними бороться? Ведь мы говорили о том, что кроме провокаторов, есть просто обеспокоенные люди, именно их втёмную используют для массового распространения фейков?

Артём Кирьянов: Таких людей нельзя винить ни за что, кроме как за отсутствие представления об информационной гигиене. Мы вроде бы руки мыть научились в новых условиях — часто, помногу и с санитайзерами — а вот разобраться, что же таке информационная гигиена, и как не все цитаты, мысли или сообщения принимать за правду — это такой пока ещё недостижимый идеал.

И соответственно, с такой вот категорией массовой перерассылки спама, перепостoв и так далее, которые обрастают какими-то мифическими подробностями, сегодня очень сложно бороться. Я всегда говорю только обо одном: если вы что-то читаете, что-то не понимаете, или что-то вызывает какую-то тревогу, не надо это вот прочитанное каким-то образом распространять дальше. Просто если это не фэйк, то информация будет доводиться по официальным каналам, а если это фэйк, то зачем умножать мифические сущности?

Напомню одно из главных на сегодня правил по информационной гигиене: даже если вы что-то читаете на непонятных ресурсах, не надо это выдавать в сети от себя! Понимая эту ситуацию, государство вводит дополнительные наказания за распространение фэйковой информации, которая влечёт за собой вред здоровью и жизни. Надо тоже понимать, что это такая совершенно не безнаказанная ситуация. И возникающее желание порезвиться, похайповать, может бытьоценено из правовой точки зрения крупными штрафами — вплоть до уголовного преследования.

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