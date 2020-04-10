Главы Южной Кореи и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19
10 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.
Более 260 мигрантов нашли приют в Кале
Во французском городе Кале 263 мигранта были эвакуированы в центры размещения беженцев, где они могут изолироваться во время коронавируса, передает BFM TV.
«Ливерпуль» сообщил о коронавирусе у Кенни Далглиша
Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.
В Иране изобрели маски с ионизированным фильтром
Впервые в мире специалисты министерства обороны Ирана достигли технологии производства лицевых масок с ионизированным фильтром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 апреля.
В Приднестровье предусмотрят выплаты тем, кто заболел COVID-19 на работе
О необходимости поощрения работников коммунальных служб, которые задействованы в работах по дезинфекции общественных мест в Приднестровье, поручил президент республики Вадим Красносельский, сообщается 10 апреля в пресс-службы главы республики. Также об этом сообщается в пресс-службе МВД республики.
Количество случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 3844
Диагноз «коронавирус» в Мексике подтвержден у 3844 человек. Об этом 10 апреля сообщил директор эпидемиологической службы министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции.
Босния и Герцеговина приветствует борьбу Ирана с коронавирусом
10 апреля министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в своем послании иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу высоко оценила усилия Ирана по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Нидерландская полиция выписала 1400 штрафов за нарушение антикоронных мер
Полиция в Нидерландах к сегодняшнему дню выписала 1400 штрафов лицам, нарушающих ограничительные меры, направленных на ограничение распространения коронавируса. Об этом сообщила местная полиция. В беседе с новостным сайтом NU. nl представитель полиции подтвердил, что в целом показатели преступности в стране по-прежнему ниже обычного.
Иранские компании готовы начать производство средства для лечения COVID-19
10 апреля глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Исламской Республики Иран (FDA) Мохаммад Реза Шанесаз объявил, что три иранские компании готовы производить противовирусный препарат под названием Favipiravir, который эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
В США суточная смертность от коронавируса превысила 2000 человек
В США за сутки число погибших от коронавируса впервые превысило 2000 человек.