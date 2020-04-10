В мире растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. На 11 апреля их число достигло 1 701 851 человек. 381 966 выздоровели, а 102 906 — скончались.

Заводы и фабрики приостанавливают работу. Особенно пандемия коснулась туризма, авиатранспортв и сферы услуг. Растёт уровень безработицы. Эксперты полагают, что за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов людей.