Рим, , 08:14 — REGNUM Дезинфекция домов престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии — Таверноло-Бергомаско, Сарнико, Предоре — проведена военными специалистами из России, 10 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операция по дезинфекции проводилась совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Италии. Всего было обработано 50 зданий и сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 25 марта в Италию на 15 самолетах из РФ в помощь по борьбе с коронавирусом были отоплены военные специалисты-эпидемиологи, а также специальное оборудование.

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