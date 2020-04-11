Киншаса, , 08:20 — REGNUM Всего за два дня до объявления официального окончания эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго в стране был подтвержден новый случай заражения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, более 3400 человек были инфицированы и 2200 человек умерли с момента объявления о вспышке Эболы в восточной части ДР Конго почти два года назад.

Теперь органы здравоохранения африканской страны вынуждены продолжать борьбу не только с лихорадкой Эбола, а также с коронавирусом, малярией и корью.

Напомним, власти ДР Конго готовились объявить об окончании эпидемии в воскресенье, 12 апреля.