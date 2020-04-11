Москва, , 08:11 — REGNUM В Москве с 13 апреля начнется поэтапное введение пропускного режима, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в первую очередь пропуска будут вводиться для поездок на работу, затем — пропуска на поездки в других целях.

На третьем этапе власти будут регулировать передвижение жителей внутри района, однако такие меры будут введены только в случае крайней необходимости, уточнил градоначальник.

Собянин также отметил, что система будет носить заявительный характер. При этом столичные власти могут проверить на достоверность данные, предоставляемые гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Москве подтверждено 7822 случая заражения коронавирусом, 58 из которых завершились летальным исходом. 350 пациентов на сегодняшний день излечились.

Возраст умерших — от 39 до 84 лет. По данным штаба, у всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз, пиелонефрит. Трое страдали сахарным диабетом.

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