Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Итоговая аттестация учащихся девятых и одиннадцатых классов в школах Казахстана пройдет на основе годовых оценок по предметам, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Решение принято в связи с чрезвычайным положением и введением дистанционного обучения в школах. «Это наше взвешенное решение. Все необходимые изменения уже внесены в приказы министерства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что интернет-система в стране не выдержала испытания на прочность.

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