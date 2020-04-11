Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Nintendo предупредила владельцев Switch, опасающихся заражения коронавирусом, что им нужно осторожнее подходить к вопросу очищения поверхности консоли. Об этом 11 апреля сообщил портал Comicbook.

Компания отметила, что многие владельцы Switch спрашивают, могут ли они очищать Switch при помощи спирта. Производитель пояснил, что они, конечно, могут это делать, но он не рекомендует из-за угрозы повреждения пластиковых деталей.

«Нам очень жаль об этом говорить, но, пожалуйста, избегайте использования спирта, поскольку это может привести к выцветанию пластиковых деталей или их деформации», — заявила Nintendo.

«Мы также не можем рекомендовать использовать дезинфицирующие салфетки не содержащие спирт, так как в зависимости от ингредиентов они также могут повредить пластиковые детали», — добавил производитель.

При этом в Nintendo отметили, что они рекомендуют протирать консоль сухой тканью. Как в этом случае быть с дезинфекцией поверхностей Switch в компании пока не пояснили.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США из сбоя поставок из продажи пропали Nintendo Switch. Аналогичная ситуаци наблюдалась и с «облегчённой» версией консоли Nintendo Switch Lite.

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