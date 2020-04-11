Каракас, , 07:55 — REGNUM Гуманитарная помощь в виде экспресс-тестов и ПЦР-тестов для диагностирования коронавирувсной инфекции была направлена Венесуэлой в несколько стран Карибского бассейна, 10 апреля передает телеканал VTV со ссылкой на вице-президента Боливарианской республики Делси Родригес.

В число этих стран вошли: Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, а также Доминика и Гренада.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля венесуэльский президент Николас Мадуро обратился к колумбийским властям с предложением оказать помощь в борьбе с коронавирусом, на что Богота ответила отказом.

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