Амстердам, , 07:53 — REGNUM 9 апреля, выступая на пресс-конференции по завершению еженедельного совещания Совета министров, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна должна готовиться к обществу, в котором нормой будет соблюдение расстояния в 1,5 метра.

По словам Рютте, новая жизненная норма затронет все сферы общества. Так, владельцам ресторанов придётся задуматься о том, как обеспечить расстояние между посетителями. Школы не должны будут позволять родителям провожать детей до классного помещения, как это было раньше.

21 апреля правительство должно принять решение о возможном продлении карантинных мер, которые действуют до 28 апреля. Смягчение карантинных мер, по словам Рютте, будет зависеть от трёх факторов.

Прежде всего, одним из условий смягчения карантинных мер является снижение базового показателя репродукции до отметки ниже 1 в течении длительного периода времени. Кроме того, количество пациентов и коек в реанимации должно вернутся к обычному, докризисному, уровню. Наконец, должна быть обеспечена возможность проведения крупномасштабных контактных и источниковых исследований.

Однако в настоящий момент не ясно, когда все три условия будут соблюдены. Рютте подчеркнул, что в любом случае ясно, что в конце апреля жизнь не вернётся к своему обычному состоянию.

Премьер-министр отметил необходимость тщательного соблюдения карантинных мер, в частности, во время наступающих пасхальных выходных. В этой связи Рютте ещё раз призвал сограждан по возможности не выходить из дома. Он выразил опасение, что в противном случае число заражений может снова резко увеличиться и привести к новому увеличению числа пациентов в реанимации.