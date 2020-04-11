Бергамо, Италия, , 07:57 — REGNUM Благодарственное письмо российским военным медикам, помогающим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии, направила администрация коммуны Альмено Сан Сальваторе, провинция Бергамо. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В письме, которое от лица местных жителей подписал мэр коммуны Микель Саркиелли, говорится о «бесконечной благодарности и признательности» российским военным врачам и медсёстрам за оказываемую помощь.

«Мы горды всеми усилиями, стараниями и сильнейшим чувством ответственности врачей, медсестёр и всех медработников, которые, находясь в первом эшелоне, каждый день ведут ожесточенную борьбу с болезнью. Ваш приезд и ваша помощь придают нам сил и подвигают нас на продолжение борьбы, помогают нам добиться поставленных целей», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 15 самолётов ВКС России доставили в Италию около ста военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ, технику и имущество.

В полевом госпитале города Бергамо, к которому относится коммуна, в лечении больных коронавирусной инфекцией с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад (32 военных медика), которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии.

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