Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Глава отдела производственного планирования Microsoft Уильям Стиллвелл заявил: он считает, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 11 апреля сообщил портал Comicbook.

«Мне понравились выступления Sony (во время онлайн-трансляции презентации, предназначавшейся для конференции GDC 2020 — ИА REGNUM), я думаю, что у них есть крутая технология. Лично я считаю, что у нас лучшая консоль», — сказал Стиллвелл, добавив, что на самом деле никто в Microsoft не зацикливается на вопросе о доминировании на рынке консолей.

Стоит отметить, что ранее глава Xbox Фил Спенсер сделал подобное заявление. Он сказал, что и так был уверен в превосходстве новой консоли Microsoft, однако отметил, что почувствовал себя «ещё лучше», когда увидел технические характеристики PlayStation 5.

Напомним, Xbox Series X получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с изменяемой до 3,66 ГГц частотой, графическое ядро AMD RDNA 2 производительностью 12 терафлопс и накопитель SSD на 1 ТБайб формата NVME.

Будущая Sony PlayStation 5 получит тото же процессор с частотой до 3,5 ГГц, графическую карту производительностью 10,28 терафлопс. В отличие от Xbox она будет иметь более быстрый SSD объемом 825 гигабайт со скоростью передачи данных до 5,5 ГГб в секунду.

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