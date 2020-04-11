Бишкек, , 07:40 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Киргизии возросло до 339, Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба штаба республики по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в стране подтвердился 41 случай СOVID-19, в том числе 12 среди медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля стало известно, что на специальный счет, созданный мэрией Бишкека для финансирования борьбы с коронавирусом, перечислено свыше 2,7 млн сомов.

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