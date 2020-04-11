Хух-Хото, Китай, , 07:33 — REGNUM Внутренняя Монголия на севере Китая готовится отправить в Монголию вторую партию товаров для борьбы с эпидемией, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

В число медицинских грузов входит 5000 масок N95, 200 наборов теста на коронавирус, а также «мобильная изоляционную палата», которая оборудована системой очистки отрицательного давления.

Генеральный консул Монголии в Хух-Хото, столице Внутренней Монголии Самбалхундев Батхуяг (Sambalkhundev Batkhuyag) заявил на церемонии отправки, что данные материалы идут от Китая как раз вовремя и принесут свою пользу в борьбе с коронавирусом.

Первая партия китайских поставок включала в бея 105 тыс. медицинских масок и 100 единиц защитных костюмов, а также 1015 бутылок дезинфицирующих средств.