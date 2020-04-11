Веллингтон, , 07:31 — REGNUM Два летальных случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Новой Зеландии за 10 апреля, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Также в стране выявили 20 случаев заболевания за прошедшие сутки и девять предварительно подтвержденных случаев. Общее количество зафиксированных заболеваний COVID-19 в Новой Зеландии достигло 1312. Число жертв коронавирусной инфекции составляет четыре человека.

Власти Новой Зеландии отмечают, что около 40% выявленных случаев заболевания связаны с заграничными поездками, еще 46% — контактировавшие с зараженными за пределами страны. Только 2% заболевших получили инфекцию на территории Новой Зеландии.