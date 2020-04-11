Барнаул, , 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Среди новых больных числятся пять жителей Барнаула, двое — Павловска и один — Заринска. В числе заболевших есть и один ребенок.

Всего с момента наблюдений на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 9434 человек. Под наблюдением медиков остаются 773 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля власти Алайского края разрешили гражданам посещать дачу и находиться там в самоизоляции.

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