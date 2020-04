Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Call of Duty: Warzone установил новый рекорд по количеству активных игроков. Об этом 11 апреля сообщила официальная Twitter-страница проекта.

Администрация аккунта сообщила, что количество активных геймеров за месяц после выхода игры достигло отмеки 50 млн. Она поблагодарила всех игроков за участие в проекте.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1248688976514318336

Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта 2020 года. Это игра в жанре «королевской битвы» (в конце матча в живых должен остаться только один игрок или команда), созданная на основе шутера Call of Duty: Modern Warfare, вышедшего на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в сентябре 2019 года.

