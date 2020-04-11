Абакан, 11 апреля 2020, 07:19 — REGNUM Ещё три случая заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в республиканском правительстве.
Двое заболевших — жители города Саяногорска. Одни из них прибыл из Москвы, второй контактировал с ним.
Третий заболевший — житель города Абакана, контактировавший с ранее приехавшим из Москвы.
Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Устанавливается круг контактных лиц. Заболевшие госпитализированы.
Таком образом, по данным властей региона, на сегодняшний день в Хакасии зарегистрировано 12 подтверждённых случаев COVID-19, в том числе три человека выздоровели.
Ещё у пяти человек подозревается COVID-19, их анализы направили в Новосибирск.
Как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщей самоизоляции в Хакасии продлили до 19 апреля.
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