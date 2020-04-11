Варшава, , 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 11 апреля сообщил портал DSOGaming.

Об этом он сказал на сессии вопросов и ответов, которая состоялась во время встречи с инвесторами. Руководитель студии добавил, что если говорить о дополнениях Cyberpunk 2077, то геймерам стоит ожидать «сценария, похожего на «Ведьмак 3», отметив, что DLC будут анонсированы ещё до релиза игры.

Ранее Кичиньский в интервью журналистам заявил, что эпидемия коронавируса вряд ли повлияет на ранее объявленную дату релиза Cyberpunk 2077 (17 сентября 2020 года). Он сообщил, что создатели игры вполне справились с переходом на формат удалённой работы.

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