Кострома, , 07:10 — REGNUM Костромские власти отложили рассмотрение вопроса с частичной отменой ограничительных мер, принятых в Костромской области из-за коронавируса. Об этом 10 апреля сообщил глава региона Сергей Ситников. Ряд муниципалитетов предоставил в областной центр слишком оптимистичную статистику по миграции:

Кострома Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы отложили вопрос, связанный с тем, чтобы «распаковывать» отдельные населённые пункты и районы от тех ограничений, которые введены. Причин несколько: в организационном плане этот вопрос слабо подготовлен, в ряде муниципальных образований мы получили нулевую информацию о пребывании в их районы жителей других регионов РФ, что дает основания полагать, что эта информация не соответствует действительности.»

Коронавирус проник в отдаленные части региона. Кроме этого, в области зафиксированы случаи вторичной передачи COVID-19 от людей, побывавших в федеральном центре.

«Наметилась нехорошая тенденция, связанная с поездками жителей Костромской области в регионы с высокой плотностью населения, где коронавирус реально свирепствует — это Москва и Московская область. Более того, мы фиксируем ситуацию вторичной передачи коронавируса от тех людей, кто зацепил его в Москве и приехал в Кострому. Более того, такие муниципальные образования как Чухломской, Красносельский районы, Нерехта оказались в зоне поражения. Там появились первые лица, у которых первичные тесты выявили коронавирус. Еще раз хочу подчеркнуть — смертельное, опасное заболевание — это не где-то за рубежом, это уже здесь, уже рядом»

По словам заместителя губернатора Ольги Ерёминой, коронавирус подозревают еще у 6 жителей области, их биопробы отправлены в Москву для изучения. Вместе с тем, в регионе имеет место «потеря бдительности» некоторых костромичей и должностных лиц.

«Мы выявили факт слишком лёгкого отношения к состоянию здоровья и обеспечению безопасности окружающих в Красносельской районной больнице», — сказала на встрече с журналистами 10 апреля чиновница.

По данным на 10 апреля в Костромской области официально подтверждено 15 случаев заражения COVID-19. За жизнь одного из пациентов, изолированных в Окружной больнице костромского округа №2, сейчас борются врачи. Заболевание женщины протекает стремительно и сложно.