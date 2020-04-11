Вашингтон, , 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам. Об этом 11 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Теперь геймеры смогут в буквальном смысле сносить врагам головы. Другие части их виртуальных тел пока что будут оставаться на месте, изменения, которые мод вносит в игру, их не коснулись. Стоит отметить, что благодаря имеющемся настройкам игроки смогут настроить вероятность подобных событий в бою.

Релиз Mount & Blade II: Bannerlord состоялся 30 марта 2020 года. За время, прошедшее после выхода игры, разработчики выпустили множество обновлений, исправляющих различные ошибки.

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