Москва, , 07:01 — REGNUM Перечень некоммерческих организаций (НКО) в России, которые сильнее других пострадали в связи с распространением коронавирусной инфекции, составляют в Общественной палате России. Об этом говорится в письме секретаря палаты Лидии Михеевой, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Общественная палата готова предложить соответствующий перечень (на рассмотрение в правительство — ред.)», — объяснила Михеева в письме.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса в Общественной палате создали горячую линию, на которую НКО могут сообщать о текущих проблемах и видах помощи гражданам. Сегодня на неё поступило 170 обращений от НКО из 50 субъектов России.

Итоговый список НКО будет составлен по результатам обращений, которые поступили в ОП РФ.

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