Гонконг, Китай, , 06:49 — REGNUM Власти Китая сообщили об актуальном положении дел с эпидемией нового коронавируса за пределами материковой части страны, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено всего за все время эпидемии 989 зараженных коронавирусом, из которых 4 человека скончались. В САР Макао выявлено 45 подтвержденных случаев и еще 382 случая выявлено на Тайване, включая шесть смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае зафиксировано 81 953 случая заражения новым коронавирусом, включая 3339 смертей.