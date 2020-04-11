Сеул, , 06:41 — REGNUM В Южной Корее выявили 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 12 из них были «импортными» — среди приехавших на территорию страны иностранных граждан. Также за сутки от болезни умерли три человека. Таким образом общее число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 211.

Центр добавляет, что 10 апреля от коронавирусной инфекции вылечились 126 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 7243.