Москва, , 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».

По словам инфекциониста, такой прогноз является самым оптимистичным, поскольку эпидемиологическая ситуация будет зависеть от нескольких факторов.

«Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», — объяснил Малеев.

Он добавил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после разработки вакцины и привитии всех граждан.

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