Ла-Пас, , 06:40 — REGNUM Военное положение в крупнейшем боливийском городе Санта-Крус с 14 апреля объявили власти Боливии для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, заявил министр производственного развития республики Вильфредо Рохо 10 апреля в эфире государственного телевидения.

Рохо подчеркнул, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации страна фактически находится «в состоянии войны с невидимым врагом», в которой граждане должны подчиняться беспрекословно.

Министр добавил, что в городе продолжат работу только службы снабжения и организации, предоставляющие базовые услуги.

Напомним, в Боливии, согласно последним данным, подтверждено 275 случаев заражения коронавирусом, из них 20 — летальные случаи.

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