Ла-Пас, 11 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Военное положение в крупнейшем боливийском городе Санта-Крус с 14 апреля объявили власти Боливии для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, заявил министр производственного развития республики Вильфредо Рохо 10 апреля в эфире государственного телевидения.
Рохо подчеркнул, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации страна фактически находится «в состоянии войны с невидимым врагом», в которой граждане должны подчиняться беспрекословно.
Министр добавил, что в городе продолжат работу только службы снабжения и организации, предоставляющие базовые услуги.
Напомним, в Боливии, согласно последним данным, подтверждено 275 случаев заражения коронавирусом, из них 20 — летальные случаи.
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