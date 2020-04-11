Пекин, , 06:30 — REGNUM Всего 2305 человек прошли по 1883 уголовным делам, связанных с эпидемией нового коронавируса в Китае, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР. Среди них — 25 человек обвиняются в нарушении мер профилактики инфекционных заболеваний, еще 556 за невыполнение должностных полномочий, 162 — за производство и продажу лекарственных средств и медицинского оборудования.

Еще 21 человек преследуется за ведение незаконного бизнеса, включая спекуляцию и взвинчивание цен на продукцию. 330 человек — за нанесение время экологии и нелегальную охоту на диких животных.