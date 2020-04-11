Пекин, , 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

По его словам, группа медиков сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

Ранее в комитете здравоохранения Хэйлунцзяня сообщили, что среди прибывших из России граждан Китая были выявлены 28 человек, инфицированных коронавирусом.

В России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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