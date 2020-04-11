Москва, , 06:15 — REGNUM В субботу, 11 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 12 апреля в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, −4… −2 °С.

Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °С днём и −7… −2 °С ночью.

В воскресенье, 12 апреля, днём в столице ожидается +5… +7 °С. По области +3… +8 °С. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °С.