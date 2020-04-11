Ухань, Китай, , 06:06 — REGNUM В китайской провинции Хубэй в центральной части страны не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано три новые смерти от коронавируса COVID-19. Все они зафиксированы с столице региона городе Ухане, сообщили в Хубэйской провинциальной комиссии здравоохранения.

Напомним, что за прошедшие сутки в стране выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Большая их часть или 42 случая — «импортные».

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