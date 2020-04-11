Тюмень, , 06:05 — REGNUM В Тюмени скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это первая смерть от COVID-19 в регионе и вторая в Уральском федеральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Тюменской области по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Умершая пациентка прилетела из Москвы. Её 66 лет. Заболевание COVID-19 у неё проходило в тяжёлой форме, так как было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, сообщают в оперативном штабе.

В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.

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