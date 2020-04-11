Ниш, Сербия, , 07:01 — REGNUM Из Белграда в Ниш из-за сложной эпидемиологической обстановки на юге Сербии будут передислоцированы российские военные специалисты, прибывшие на Балканы для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 11 апреля журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городах на юге Сербии принято решение о передислокации группы российских медиков и специалистов РХБЗ в сербский город Ниш для проведения дезинфекции в медицинских учреждениях», — пояснили в военном ведомстве.

Специалисты РХБ защиты Минобороны России продолжат проводить регулярную дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде, где, несмотря на пандемию, продолжается проведение экстренных хирургических операций.

Как сообщало ИА REGNUM, российские врачебно-сестринские бригады несколько дней работали в медицинских учреждениях Белграда, Кралево, Сомбора, Панчево, Чуприя, Валево. Они осмотрели пациентов, дали оценку эпидемиологической обстановке, поделились с сербскими коллегами опытом по проведению противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 10 апреля президент Сербии Александр Вучич посетил город Ниш на юге страны, который является одним из очагов эпидемии.

Читайте также: Президент Сербии: Чрезвычайное положение может быть отменено в конце апреля

Читайте ранее в этом сюжете: Российские врачи приняли более 170 пациентов в больницах Сербии