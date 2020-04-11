Курган, , 05:54 — REGNUM Курганский фермер Александр Грехов из Шатровского района предоставил тонну картофеля для пенсионеров, которым приходится соблюдать жёсткий режим самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области.

Картофель доставлен в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и распределён по 20 кг для 50 человек.

Отмечается, что Александр Грехов занимается фермерством с 2008 года и является одним из крупнейших производителей картофеля на территории Курганской области.