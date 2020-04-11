Пекин, , 05:49 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще 42 пациента с «импортным» коронавирусом, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа

Кроме того, еще у восьми человек имеется подозрение на заражение новым коронавирусом, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Общее число «импортных» случаев в стране достигло 1183.

Из их общего числа, 449 человек уже были выписаны из госпиталей по выздоровлению и 734 продолжают получать лечение в госпиталях. 37 человек находятся в тяжелом состоянии. Ни одной смерти от «импортного» коронавируса не выявлено.