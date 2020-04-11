Пекин, , 05:45 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявлен один новый внутренний случай заражения коронавирусом и 22 «импортных», сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Все новые «импортные» случаи приходятся на граждан Китая, прибывших в страну из России. У десяти из них ранее не проявлялось никаких симптомов болезни. На текущий момент в регионе выявлено в общей сложности 177 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, привнесенного из-за рубежа.

Кроме того, в провинции имеется пять новых пациентов с бессимптомным течением болезни. Все они также являются гражданами Китая.