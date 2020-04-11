Пекин, , 05:40 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 46 новых подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Из них 42 случая являются «импортными», то есть занесенными из-за рубежа. Четыре внутренних случая приходятся на провинцию Гуандун, где выявлено трое заразившихся и Хэйлунцзян, где выявлен один новый больной, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Еще трое человек скончались от коронавируса в провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии в Китае. Кроме того, выявлено восемь новых случаев подозрения на коронавирус. Все они являются «импортными».