Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 500 тыс., согласно данным университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчет заболевших на основе официальных данных.

По его данным, в настоящее время в США зафиксировано 500 399 случаев заражения коронавирусом нового типа. Лидером по числу заболевших является штат Нью-Йорк, там коронавирусную инфекцию подтвердили 174 481 человек. Также в городе Нью-Йорк число жертв COVID-19 достигло 5820.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 апреля в США за сутки умерли 2108 человек в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что это стало самым высоким показателем суточной смертности в стране с начала пандемии COVID-19.

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