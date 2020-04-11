Курган, , 05:17 — REGNUM В Курганской области из-за пандемии коронавирусной инфекции с 11 апреля вводятся три вида разрешений на передвижения по улицам. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своих аккаунтах в социальных сетях.

Первый вид — это с работы и на работу для сотрудников предприятий и учреждений, чья деятельность не ограничена. С собой должна быть справка или служебное удостоверение.

Второй вид — лица, которые выходят на прогулку с домашним животным или выбросить мусор.

Третий вид — граждане выходят на улицу на продолжительное время. Для этого необходимо получить цифровой пропуск. Инструкция, как получить цифровой пропуск, опубликована на сайте департамента информационных технологий области: covid19.kurganobl.ru. Сделать это можно через СМС на номер +79 037 672 668. В сообщении нужно указать номер и серию паспорта, затем номер цели:

1. Получение государственных и муниципальных услуг.

2. Сопровождение несовершеннолетнего.

3. Посещение медицинской или ветеринарной организации.

4. Участие в похоронах.

5. Выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение с дачи (из загородного дома).

6. Следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена.

7. Посещение кредитных организаций, отделений почтовой связи.

8. Доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам.

9. Посещение религиозных объектов.

Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями строго не рекомендовано выходить на улицу. Для таких граждан работают волонтёры, которых приглашают по телефону 8(3522)25−03−03.

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