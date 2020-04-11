Буэнос-Айрес, , 05:11 — REGNUM Власти Аргентины решили продлить режим самоизоляции в стране по 26 апреля включительно из-за пандемии коронавируса, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в эфире национального телевидения.

Он добавил, что режим самоизоляции необходим, чтобы взят под контроль распространение заболевания. По словам Фернандеса, в Аргентине уже удалось снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Без режима самоизоляции у нас было бы 45 тысяч случаев к настоящему времени», — подчеркнул Фернандес.

Отметим, что по последним данным в Аргентине подтверждено 1975 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 82 человека.

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